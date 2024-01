Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Landkreis Vechta vom 19.01- 20.01.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 20.01.2024 um 12:24 Uhr befährt ein 19-Jähriger aus Eydelstedt mit einem LKW und Anhänger, die Barnstorfer Str. i.R. Goldenstedt. Der LKW sowie der Anhänger sind mit Kartoffeln beladen. Aus unbekannter Ursache kommt der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und das Gespann kippt in einen Graben. Die Kartoffeln kippen ebenfalls rechts neben die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Bergungsmaßnahmen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell