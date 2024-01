Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagmittag, gegen 12.19 Uhr, wurde eine 33-jährige Frau aus Barßel mit ihrem Pkw einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Barßel zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkw. Hier kam ein 70-jähriger Mann aus dem Saterland nach links auf die Gegenspur und beschädigte zwei entgegenkommende Pkw. An allen Pkw entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagmorgen, gegen 07.20 Uhr, wurde auf der Garreler Straße in Bösel ein Pkw kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass der 61 Jahre alte Fahrzeugführer aus Bösel nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem saß die Halterin im Pkw und ließ die Fahrt zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt, gegen beide Insassen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell