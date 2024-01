Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Dienstag, 16.01.2024, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.01.2024, 12:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den abgeparkten Pkw einer 34-jährigen Frau aus Dinklage. Die Dinklagerin hatte ihren Pkw, einen BMW mini, am Hägsterweg abgestellt. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 06:25 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw die Diepholzer Straße, Fahrtrichtung Diepholz. In Höhe der Einmündung Moorweg touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel ihres Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde ihr Pkw beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernt sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Brand eines Stallgebäudes

In den frühen Morgenstunden des 19.01.2023 kam es an der Dinklager Landstraße zu einem Brand eines Fachwerkstalls. Gegen 03:28 Uhr bemerkten Anwohner den Brand auf dem Grundtsück. Verletzt wurde niemand. Ersten Einschätzungen nach ist ein Schaden von rund 20.000,00 Euro entstanden. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Steinfeld - Polizei ermittelt tatverdächtigen Einbrecher

In der Nacht von Mittwoch, 17.01.2024 auf Donnerstag, 18.01.2024, kam es zu einem Einbruch in einen Schreibwarenladen in der Großen Straße. Der zunächst unbekannte Tatverdächtige warf hierfür eine Schaufensterscheibe ein und verschaffte sich auf diese Weise Zugang zum Geschäft. Hier entwendete die Person diverse Gegenstände und flüchtete. Außerdem kam es auch zu einem versuchten Einbruch in ein Frisörgeschäft, ebenfalls in der Großen Straße. Das Gebäude wurde nach bisherigen Erkenntnissen allerdings nicht betreten. Die Ermittlungen am gestrigen Tag ergaben einen Tatverdacht gegen einen 34-jährigen Mann aus Damme. In der gleichen Nacht hatte der Mann zudem auch die Wohnungseingangstür eines Mehrparteienhauses Am Rathausplatz beschädigt. Gegen ihn wird nun wegen der drei Delikte ermittelt.

Bakum - Aufbruch eines Opferstockes

Im Zeitraum von Freitag, 05.01.2024 bis Mittwoch, 17.01.2024, brachen derzeit unbekannte Täter einen Opferstock in einer Kirche an der Dorfstraße in Lüsche auf. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: 04446/95971-0 entgegen.

