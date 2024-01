POL-CLP: Menschen mit den schweren Folgen nach einem tödlichen Verkehrsunfall nicht alleine lassen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Mittwoch, den 17.01.2024, gegen 14:37 Uhr, befuhr ein 37-jähriger aus Detern mit seinem PKW die Deichstraße. An der Kreuzung zur Hauptstraße kollidierte er mit dem Pkw eines 80-jährigen Mannes aus Saterland. Der 80-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

