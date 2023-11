Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Am 20.11.2023 führten die Polizeibeamt*innen erneut mehrere mobile und stationäre Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein durch.

Zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich der B 410 zwischen Hohenfels-Essingen und Gerolstein. Hier wurden 80 Fahrzeuge geschwindigkeitstechnisch gemessen. Es mussten fünf Ordnungswidrigkeiten- und fünf Verwarnungsgeldverfahren wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h eingeleitet werden. Der Tagesschnellste war mit 85 km/h unterwegs.

Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen sodann die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Prümer Straße in Gerolstein. Hier wurden bei einer hohen zweistelligen Durchlaufzahl erfreulicher Weise keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Am 20.11.2023 gegen 13:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen sodann einen 48-jährigen Mann aus dem benachbarten Ausland. Er stand mit einer Alkoholisierung von über 3,8 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss und wollte mit seinem Fahrzeug die Fahrt von Berndorf aus antreten. Da der 48-Jährige sich von den polizeilichen Maßnahmen und Ansprachen absolut unbeeindruckt zeigte, wurde er zu Verhinderung von Straftaten, hier insbesondere einer bevorstehenden Trunkenheitsfahrt in Gewahrsam genommen. Nach Ausnüchterung wurde er am 21.11.2023 gegen 06:00 Uhr entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell