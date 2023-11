POL-PDWIL: erneute Sachbeschädigung durch Graffiti

Oberbettingen (ots) - Am 19.11.2023 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr verlor eine 17-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein ihre Handtasche im Bereich des Bahnhofs in Hillesheim-Niederbettingen. Als der Verlust bemerkt wurde, wurde eine umgehende eigene Absuche durchgeführt, welche negativ verlief. Letztlich musste die Geschädigte feststellen, dass mit in der Handtasche befindlicher EC-Karten Abbuchungen im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs durchgeführt ...

