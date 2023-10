POL-PPRP: Brand einer Lagerhalle

Ludwigshafen (ots) - In der Ludwig-Reichling-Straße kam es am 23.10.2023 gegen 04:30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Bürogebäude. An einer Tür entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Es gelang den Tätern nicht, ins Gebäude einzudringen. Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

mehr