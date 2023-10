POL-PPRP: Einbruchsversuch

Ludwigshafen - Hemshof / West (ots) - Am Samstag, 21.10.2023, gegen 13:30 Uhr, zerkratze ein bislang unbekannter Täter mit einem Messer einen Pkw Audi A6, welcher in der Margarethenstraße geparkt war. Durch einen Zeugen angesprochen rannte der unbekannte Täter davon. An dem Pkw entstand ein erheblicher Schaden in bislang ungekannter Höhe. Des Weiteren wurde ein VW T-Roc in der Nacht von Freitag auf Samstag in der ...

