POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Osann-Monzel (ots)

Am 21.11.2023, gg. 08.45 Uhr, kam es zu einem schweren Unfall auf der K86 zwischen den Ortslagen Osann und Maring-Noviand. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr der Unfallverursacher mit seinem PKW die K86 von Maring-Noviand aus kommend in Richtung Osann und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses schleuderte dabei auf die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Alle drei in den Fahrzeugen befindlichen Personen wurden hierdurch schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz waren insgesamt 6 Rettungswägen, 2 Rettungshubschrauber, ein örtlicher Abschleppdienst, die Straßenmeisterei Wittlich, ca. 20 Kräfte der Feuerwehren Osann-Monzel und Maring-Noviand, sowie Beamte der Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Wittlich.

