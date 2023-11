Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Raststätte

Olzheim (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 21.11.2023 konnte eine Zeugin beobachten, dass zwei Männer mit einem dunklen VW Golf an der Raststätte in Olzheim standen und versuchten, dort ins Gebäude zu gelangen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der VW Golf in einem Wirtschaftsweg ohne Personen festgestellt werden. Die beiden männlichen Personen konnten trotz Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften nicht mehr angetroffen werden. Vermutlich steht ein grauer BMW mit DN-Kennzeichen ebenfalls im Zusammenhang mit der Tat.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell