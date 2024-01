Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 15:29 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Molberger mit einem Pkw den Kneheimer Weg. Um sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen, beschleunigte er seinen Pkw teilweise auf knapp 130km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. Der 18-Jährige konnte kontrolliert werden, es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Fahrzeugführer, die durch das Verhalten des 18-Jährigen gefährdet worden sind, werden gebeten sich mit der Polizei Molbergen unter Tel.: 04475/94122-0 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 18:06 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Hauptstraße, obwohl derzeit ein Fahrverbot besteht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Ein 21-jähriger Emsteker befuhr am Donnerstag, 18.01.2021, 16:46 Uhr, mit seinem Pkw die Wilke-Steding-Straße, obwohl die Betriebserlaubnis für seinen Pkw, aufgrund baulicher Veränderungen, erloschen war. Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 18.01.2024, um 11:30 Uhr kam es auf der Straße Alte Bundesstraße zwischen zwei Pkw zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger aus Cloppenburg beabsichtigte von der Straße Am Wegholt auf die Straße Alte Bundesstraße aufzubiegen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 29-jährigen Frau aus Halen/Emstek. Die 29-Jährige wurde bei dem Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Garrel - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Ein 25-jähriger Cloppenburger befuhr am Donnerstag, 18.01.2024, gegen 18:10 Uhr mit seinem Pkw Falkenberger Straße. In einer Rechtskurve kam er aufgrund eines schneidenden, entgegenkommenden Fahrzeugs von der Fahrbahn ab, geriet in den Seitengraben und überschlug sich. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Cappeln - aufgefundenes Diebesgut (mit Bild)

Am Mittwoch, 17.01.2024, gegen 11:45 Uhr meldete sich ein 58-jähriger Anwohner aus der Dersumer Straße und teilte mit, dass er auf seinem Grundstück möglicherweise Diebesgut aufgefunden habe. In einem kleinen Wald seien insgesamt 11 Kartons mit Steckverbindungen abgelegt worden. Die Polizei vermutet, dass es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte. Wer kann Angaben zur Herkunft der Stecker machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

