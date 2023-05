Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Autos aufgebrochen und Autoradio entwendet

Am Dienstag machte ein Unbekannter in Eislingen/Fils Beute.

Ulm (ots)

Der VW stand auf einem Parkplatz in der Poststraße. Ein Unbekannter schlug an dem verschlossenen Auto eine Seitenscheibe ein. In dem VW baute er das Autoradio aus und nahm es mit. Auch machte sich der Dieb an einem weiteren geparkten Mercedes zu schaffen. Er schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und baute das Radio aus. Mit nahm er es allerdings nicht. Dafür schnitt er einen Batteriepol ab. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei mahnt, keine Wertsachen in Autos zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor. Der Geldbeutel gehört auch nicht in die Handtasche, sondern in die Innentaschen der Kleidung. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

