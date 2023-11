Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231110 - 2065 Frankfurt - Ostend: Hakenkreuz auf Mülltonne gesprüht

Frankfurt (ots)

(ha) In den Abendstunden des 09.11.2023 (Donnerstag) haben Unbekannte in der Königswarterstraße ein Hakenkreuz an eine Mülltonnenbox gesprüht.

Ein Anwohner bemerkte am Abend gegen 22:00 Uhr in der Königswarterstraße ein ca. 50 x 50 cm großes Hakenkreuz an der Außenwand einer Mülltonnenbox. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühte es eine unbekannte Person am selben Tag zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr auf.

Das verfassungsfeindliche Symbol konnte noch während der Anzeigenaufnahme wieder entfernt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell