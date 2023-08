POL-MI: Streit um Busfahrt eskaliert

Minden (ots) - Am späten Samstagabend haben mehrere Unbekannte in der Wagnerstraße eine Frau in deren eigenem Haus überfallen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten in den Abendstunden gewaltsam in das freistehende Einfamilienhaus ein. Darin durchwühlten sie die ...

