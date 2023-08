Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überfall: Unbekannte überraschen Seniorin in eigenem Haus

Minden (ots)

Am späten Samstagabend haben mehrere Unbekannte in der Wagnerstraße eine Frau in deren eigenem Haus überfallen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten in den Abendstunden gewaltsam in das freistehende Einfamilienhaus ein. Darin durchwühlten sie die Räumlichkeiten und überraschten schließlich die schlafende Bewohnerin. Unter Vorhalt von Stichwaffen forderte man schließlich die Herausgabe von Bankdaten. In einem unbeobachteten Moment gelang es der 75-Jährigen, sich in Sicherheit zu bringen und um Hilfe zu rufen. Daraufhin flüchteten die Räuber den Feststellungen nach um kurz vor Mitternacht mit Wertgegenständen zu Fuß in Richtung der Beethovenstraße. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Zwei gestohlene Handtaschen konnten später an der nahegelegenen Brücke zum Mittellandkanal aufgefunden werden.

Die drei bis vier männlichen Täter wurden mit einer geschätzten Größe von 170 cm bis 180 cm beschrieben. Außerdem trugen die vermummten Räuber dunkle Kleidung.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Handlungen rund um den Tatort beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder einem möglicherweise benutzten Fluchtfahrzeug geben? Hinweise bitte an die Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell