POL-MI: Nach Verkehrsunfall mit Müllwagen: Zwei Personen ins Krankenhaus gebracht

Hüllhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Tengern wurde am Mittwochmorgen unter Beteiligung von drei Fahrzeugen eine Person leicht verletzt.

Ein Wagen der Müllabfuhr war gegen 09.45 Uhr, so die Erkenntnisse der Polizei, auf der Löhner Straße in Richtung Halstern unterwegs, als dessen 43-jähriger Fahrer an der Kreuzung Industriestraße beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Der 27-jährige Fahrer eines Toyotas, der sich in selber Fahrtrichtung hinter dem Müllwagen befand, scherte aufgrund der Geschwindigkeitsverringerung aus, um diesen zu überholen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW eines 34-Jährigen aus Bad Oeynhausen, in dessen Folge sein Volkswagen in das Heck des Abfallfahrzeuges schleuderte. Beide Pkw-Fahrer wurden von einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der leicht verletzte Toyota-Fahrer aus Löhne konnte nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag aus dem Krankenhaus in Lübbecke entlassen werden, genauso wie der Unverletzte aus Bad Oeynhausen, der nur vorsorglich ins Krankenhaus Bad Oeynhausen eingeliefert wurde.

Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, während der Lkw des Entsorgungsunternehmens seine Fahrt fortsetzen konnte.

