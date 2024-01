Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 19.-20.01.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Freitag kam es gegen 10:50 Uhr auf einem Parkplatz am Brookweg Höhe Hausnummer 55 zu einer Körperverletzung. Ein 40-Jähriger aus Esterwegen wurde von einer Person festgehalten und von einer anderen Person mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Im Anschluss entfernten sich die Täter vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Essen - Diebstähle aus einem Alten- und Pflegeheim

In der Zeit von Montag bis Freitag wurden einer 92-jährigen und einer 80-jährigen Essenerin Bargeld aus ihren Geldbörsen entwendet. Die Geldbörsen lagen jeweils in den Zimmern, welche die Geschädigten in einem Pflegeheim an der Burgstraße in Essen bewohnen. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die Auskünfte geben können. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Essen unter Telefon 05434/924700 zu melden.

Cloppenburg Staatsforsten - Diebstahl von Werkzeugen

Bei einem Garten- und Landschaftsbauunternehmen an der Werner-Baumbach-Straße entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 00:30 Uhr und 00:50 Uhr bislang unbekannte Täter diverse Kettensägen, Hochschneider und weiteres Werkzeug, welches auf Baufahrzeugen gelagert wurde. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit im Nahbereich des Unternehmens gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 zu melden.

Lastrup - Sachbeschädigung an Oberschule

Am Donnerstag in der Zeit von 15:30 Uhr und 17:15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein Fenster des Werkraumes an der Oberschule in Cloppenburg vermutlich mittels eines Steines. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei Lastrup bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04472/932860.

Cloppenburg - Zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gleich zwei Personen konnte die Polizei innerhalb kürzester Zeit stoppen, ohne, dass diese eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnten. Zunächst wurde gegen 12:30 Uhr ein 48-jähriger aus Cloppenburg auf der Osterstraße mit seinem Toyota gestoppt. Einen passenden Führerschein konnte er nicht vorlegen, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Zwei Stunden später, gegen 14:30 Uhr stoppten die Beamten einen 36-jährigen Cloppenburger mit seinem Opel Corsa auf der Emsteker Straße. Auch dieser konnte keinen Führerschein vorlegen. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Beide Männer erwarten nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Cloppenburg den Ostring mit seinem Audi A4. Dort wurde er durch die Polizei kontrolliert. Als die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft feststellten, führten sie einen Alkoholtest durch, welcher einen Wert von 0,70 Promille ergab. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Peheim - Verkehrsunfall

Auf der Markhauser Straße kam es am Freitag gegen 14:00 Uhr zu einem Auffahrunfall, als ein 49-Jähriger aus Peheim mit seinem VW Transporter auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dies erkannte eine 33-Jährige aus Friesoythe zu spät und fuhr mit ihrem Renault Scenic auf den Transporter auf. Dabei wurden beide Beteiligte leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beträgt ca. 35.000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 16:30 Uhr kam es zu einem weiteren Auffahrunfall, diesmal auf der B72 im Bereich der Abfahrt Zum Strand. Eine 43-Jährige aus Weyhe wollte mit ihrem BMW von der B72 in Richtung Friesoythe fahrend nach links Zum Strand abbiegen. Dies erkannte eine 22-Jährige aus Vechta zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf den vor ihr fahrenden PKW auf. Dabei wurde die 43-Jährige leicht verletzt. Der Schaden beträgt ca. 11.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 02:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Absperrbaken am Antoniusplatz in Cloppenburg mit seinem PKW. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vor Ort konnten schwarze Fahrzeugteile eines Daimlers sichergestellt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die einen beschädigten schwarzen Daimler gesehen haben. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell