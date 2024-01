POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 20.-21.01.2024

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Apotheke

Am Samstag gegen 03:40 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Apotheke im St.-Damianhaus beim Krankenhaus einzubrechen. Vermutlich aufgrund des ausgelösten Alarmes ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der Schaden durch den Einbruch wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Essen - Brand eines Gabelstaplers

Am Samstag gegen 10:30 Uhr geriet ein Gabelstapler eines Industrie- und Landtechnikunternehmens an der Kirchstraße in Essen in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr Essen war mit ca. 25 Kameraden vor Ort, um den Brand zu löschen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Die Ursache für den Brand ist Gegenstand der Ermittlungen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 06:20 Uhr wurde durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall auf dem Brookweg beim LIDL-Zentrallager gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Fahrer eines Toyota Yaris mit Emdener Kennzeichen vom Brookweg geradeaus durch den Stahlmattenzaun des LIDL-Geländes gefahren war. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Fahrer entfernt und seinen Wagen zurückgelassen. Eine Fahndung verlief erfolglos. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 14:00 Uhr kam es in Garrel auf dem Parkplatz des Rossmann an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter Skoda Scala wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Der Verursacher entfernte sich schließlich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auch hier sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Die können sich bei der Polizei in Garrel unter Telefon 04474/939420 melden.

Garrel - Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Am Samstag gegen 07:10 Uhr wurde eine 68-jährige Garrelerin schwer verletzt, als sie aus Richtung Ortsmitte gehend die Böseler Straße im Bereich der Kreuzung mit der Hauptstraße querte. Ein 26-Jähriger aus Garrel übersah sie, als er aus Richtung Nikolausdorf kommend mit seinem Mercedes Sprinter in die Böseler Straße abbiegen wollte. Durch den Zusammenprall wurde die Fußgängerin schwer verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Cloppenburg gebracht.

