Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unbekannter Kipper fährt rückwärts auf einen SUV auf - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 02.12.2023, gegen 09:30 Uhr, ist in Laufenburg am sogenannten Heilig Geist-Buckel ein Kipplaster rückwärts einem dahinterstehenden Porsche-SUV aufgefahren. Womöglich war der Lkw auf der schneebedeckten Straße unkontrolliert gerutscht. Ob der Lkw-Fahrer die Berührung wahrgenommen hat, bleibt fraglich. Das Kennzeichen des Lkws war aufgrund des Schnees nicht lesbar. Der Schaden am Porsche liegt bei rund 2000 Euro. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell