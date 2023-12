Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz Werderstraße Ecke Untere Flüh (gegenüber dem Finanzamt) in Bad Säckingen kam es am Sonntag, 03.12.2023, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein- oder Ausparken eine dort stehende Mercedes-Benz E-Klasse. Ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von rund 4000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell