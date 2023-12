POL-FR: A5: Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Freiburg-Nord und Teningen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 09.11.2024, gegen 04:50 Uhr, kam es zum Brand einer Einkaufswagenbox in der Auwaldstraße in Freiburg-Landwasser. Der Unterstand beim REWE-Markt brannte vollständig ab. Das Feuer drohte auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Die örtliche Feuerwehr wurde umgehend alarmiert und konnte den Brand erfolgreich löschen. Es entstand ...

mehr