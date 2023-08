POL-MK: Einbruch in Firmengebäude

Halver (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntagabend, 18:00 Uhr und Dienstagabend, 20:15 Uhr in das Vereinsheim eines Angelvereins an der Straße Ober Bolsenbach eingebrochen. Sie brachen dafür gewaltsam die Eingangstür auf. Die Täter erbeuteten zwei Motorsensen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

