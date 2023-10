Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: BAB65, Insheim - Auf Drogen rechts überholt und Unfallflucht begangen

BAB65, Insheim (ots)

Ein 39-jähriger aus einer Gemeinde im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg befuhr am Samstag gegen 22:20 Uhr die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen im einspurigen Baustellenbereich bei Insheim hinter einem PKW und einem LKW. Da ihm die Fahrt der beiden, die mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80km/h unterwegs waren, zu langsam war, setzte er zum verbotswidrigen Rechtsüberholen unter Nutzung des Standstreifens an und kollidierte hierbei seitlich mit dem LKW. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, raste er in Richtung Ludwigshafen weiter und konnte schließlich durch eine Streife der Edenkobener Polizei an der Anschlussstelle Neustadt-Süd gestoppt werden. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten wurde bei dem Mann ein Urintest durchgeführt, der positiv auf eine erfolgte Einnahme von Betäubungsmitteln reagierte. Der Mann sieht sich nun nach erfolgter Blutprobe mehreren Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung gegenübergestellt, sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

