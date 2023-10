Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit 2,98 Promille mit dem Fahrrad gestürzt

Edenkoben (ots)

Am Freitag kam am Ludwigsplatz in Edenkoben gegen 20 Uhr ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer zu Fall und verletzte sich hierbei leicht an den Händen. Grund für den Sturz dürfte sein zuvor erfolgter Alkoholkonsum gewesen sein, denn ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann aus Edenkoben einen Wert von 2,98 Promille. Da auch eine Fahrt mit dem Fahrrad mit diesem Promillegehalt strafbar ist, wurde dem Radfahrer zu Nachweiszwecken eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die hiernach prüfen wird, ob er Mann noch geeignet ist, Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr zu führen. Seine Fahrt mit dem Fahrrad wird also aller Wahrscheinlichkeit nach Folgen für seinen Führerschein haben.

