Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Anhängers

Am Sonntag, 21. Januar 2024, zwischen 3.50 Uhr und 8.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen gesicherten Anhänger von einem Hof in der Alten Dorfstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Hemmelte/Lastrup - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

In der Zeit zwischen Sonntag, 14. Januar 2024,12.00 Uhr und Samstag, 20. Januar 2024, 15.00 Uhr, entsorgte eine bislang unbekannte Person an einem Feldweg im Bereich der Cloppenburger Straße Altöl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 21. Januar 2024, fuhr ein Jugendlicher aus Cloppenburger mit einem Kleinkraftrad auf dem Kessener Weg, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Essen (Oldenburg) - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Sonntag, 21. Januar 2024, 14.50 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Essen(Oldenburg) auf der Löninger Straße. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und sie untersagten ihm die Weiterfahrt.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 21. Januar 2024, gegen 4.15 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Emsland auf der Dwergter Straße in Richtung Molbergen. In Höhe einer Rechtskurve beim Alten Heerweg fuhr er nicht im Kurvenverlauf weiter, sondern durchfuhr zwei Hecken und gelangte hier auf den Alten Heerweg. Dort touchierte er rechtsseitig der Fahrbahn zwei Leitpfosten und einen Busch, lenkte nach links gegen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier touchierte er mehrere Straßenbäume. Er stieg aus und entfernte zu Fuß vom Unfallort. Der Unfall wurde durch eine Zeugin gemeldet. Der Unfallverursacher konnte kurze Zeit später von anderen Zeugen angetroffen werden. Sie kümmerten sich um den leicht verletzten Mann und meldeten sich bei der Polizei. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 21. Januar 2024, zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Museumsdorfes in der Bether Straße einen Mercedes-Benz, welcher dort geparkt stand und entfernte sich von der Unfallstelle Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell