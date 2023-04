LPI-G: Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Gera (ots) - Gera: Das eine augenscheinlich stark alkoholisierte Frau mit ihrem Fahrzeug in Gera unterwegs sei, meldete gestern Abend (13.04.2023) ein Zeuge der Geraer Polizei, so dass diese zum Einsatz kam. Die betreffende 44-Jährige konnte mit ihrem Pkw Suzuki im Bereich einer Tankstelle in der Zopfstraße angetroffen werden, wobei sie schwankend auf die Beamten zukam. Ein Alkoholtest bestätigte schließlich den ...

mehr