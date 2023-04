Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierte Suzuki-Fahrerin

Gera (ots)

Gera: Das eine augenscheinlich stark alkoholisierte Frau mit ihrem Fahrzeug in Gera unterwegs sei, meldete gestern Abend (13.04.2023) ein Zeuge der Geraer Polizei, so dass diese zum Einsatz kam. Die betreffende 44-Jährige konnte mit ihrem Pkw Suzuki im Bereich einer Tankstelle in der Zopfstraße angetroffen werden, wobei sie schwankend auf die Beamten zukam. Ein Alkoholtest bestätigte schließlich den Hinweis des Zeugen. Über 3,1 Promille zeigte das Atemalkholgerät. Weiterfahren durfte sie folglich nicht. Vielmehr musste die Fahrerin zur Blutentnahme und Ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (RK)

