Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Diebstahl von zwei Damenfahrrädern; Zeugen beobachten den Täter; wer kann Hinweise geben

Mannheim-Oststadt (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, gegen 20 Uhr, beobachteten zwei Zeugen, wie sich ein Mann in einem Hinterhof in der Straße "Rosengartenplatz" an einem Fahrrad zu schaffen machte. Dabei handelte es sich um ein schwarzes Damenrad mit gebogenem Lenker und einem Korb auf dem Gepäckträger.

Erst wenig später brachten die Zeugen ihre Beobachtungen in Zusammenhang mit einem Diebstahl. Der Rad-Dieb fuhr mit dem Damenrad an ihnen vorbei und verschwand in Richtung Wasserturm. Das ab geknipste Kabelschloss ließ er am Tatort zurück.

Nach dem Eintreffen konnte ein Geschädigter ermittelt werden, ein zweiter Geschädigte kam auf die Polizei zu und gab an, dass auch sein Rad, das gegenüber abgestellt war, zwischen 11:45 und 16 Uhr, ebenfalls gestohlen wurde.

Der Täter kann von den Zeugen wie folgt, sehr gut beschrieben werden: Mann, 40 bis 50 Jahre alt; circa 175 cm groß; weiße Hautfarbe, die leicht gebräunte war; kurzes stoppeliges Haar (3-4 mm lang); er war mit einem ausgewaschenen dunkelgrauem Polo- oder T-Shirt und einer olivgrünen Shorts, möglicherweise wegen den vielen Taschen der Hose, Arbeitshose bekleidet; auf dem linken Oberarm war ein Tattoo, ein Tribal, erkennbar.

Inwieweit der Täter für beide Diebstähle in Frage kommt, ist noch offen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefonnummer 0621 174-3310, in Verbindung zu setzen.

