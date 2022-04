Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Finkenweg Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 27.04.2022 auf den 28.04.2022 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Bereich des Finkenwegs in Idar-Oberstein. Der Unfallverursacher kollidierte, vermutlich bei einem Parkvorgang, mit einem in Längsrichtung am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell