Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231106-2: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Gaststätte festgenommen

Kerpen (ots)

Spezialkräfte im Einsatz

Am Sonntagvormittag (5. November) haben Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften zwei Männer (25, 33) in Kerpen in ihren Wohnungen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen in der Nacht zu Donnerstag (2. November) durch eine Kellertür in eine Gaststätte in Kerpen-Sindorf eingebrochen zu sein und Geld aus zwei Glücksspielautomaten gestohlen zu haben.

Ein 18-jähriger Tatbeteiligter stellte sich den Behörden, nachdem er durch die mittlerweile Festgenommen bedroht und genötigt worden sein soll. Die zuständigen Kriminalbeamten nahmen umgehend die Ermittlungen auf die am Sonntagvormittag zur Festnahme der zwei Tatverdächtigen führten. Aufgrund vorliegender Hinweise einer möglichen Bewaffnung des 25-Jährigen unterstützen Spezialeinsatzkräfte die Beamten bei seiner Festnahme. Bei der anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung beider Wohnungen stellten die Polizisten mögliche Tatmittel aus anderen Einbrüchen sicher.

Die beiden Festgenommenen und der 18-Jährige müssen sich nun unter anderem in einem Verfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls verantworten. Ob der 25-Jährige und der 33-Jährige für weitere Taten verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. (hw)

