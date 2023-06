Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht - Grundstücksmauer beschädigt

Mayen (ots)

Vermutlich im Zeitraum Montag 08.05.23 bis Montag 29.05.23 beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Grundstücksmauer in Mayen in der Straße "Im Bannen". Die Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass das vermutlich größere unfallverursachende Fahrzeug (LKW oder Transporter) beim Rangieren gegen die Grundstücksmauer stieß und diese beschädigte. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Mauer entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Mayen sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallverursacher machen können. Diese setzen sich bitte mit der Polizei Mayen unter 02651-8010 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell