Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231103-2: Diensthund spürt mutmaßlichen Einbrecher unter Auto auf - Festnahme

Wesseling (ots)

Polizei fahndet nach zweitem Tatverdächtigen

Ein aufmerksamer Zeuge (64) hat in der Nacht zu Freitag (3. November) in Wesseling zwei Einbrecher auf frischer Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Ein Diensthund spürte wenig später in Tatortnähe einen Verdächtigen (33) auf. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Gegen 1 Uhr meldete der 64-jährige Zeuge über den Polizeinotruf, dass er beobachtet habe, wie ein Mann über ein Fenster in das Haus seines Nachbarn an der Hubertusstraße eingestiegen sei. Alarmierte Polizisten sahen bei ihrer Ankunft am Tatobjekt zwei Männer flüchten. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Zusammen mit seinem Diensthund suchte ein Polizist den Fluchtweg ab. Mit dem guten Geruchssinn des Vierbeiners hatte einer der Täter nicht gerechnet. Er hatte versucht sich vor den Polizisten unter einem Auto zu verstecken. Nachdem sein Versteck aufgeflogen war ließ er sich Widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten in dessen Kleidung Betäubungsmittel. Sie stellten die Drogen sicher und nahmen den Beschuldigten vorläufig fest.

Kriminalbeamte sicherten noch in der Nacht Spuren am Tatort. Sie stellten fest, dass mindestens ein Fenster des Einfamilienhauses durch die Täter aufgehebelt worden war.

Die zuständigen Ermittler bitten nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht habe, diese unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (hw)

