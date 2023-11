Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231103-1: Alkoholisierter Radfahrer stürzt auf Bahnübergang

Hürth (ots)

37-Jähriger leicht verletzt

Am Donnerstagabend (2. November) hat sich ein Fahrradfahrer (37) bei einem Alleinunfall in Hürth-Hermülheim leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen in ein Krankenhaus. Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum ordneten die Polizisten eine Blutprobe an, die später von einem Arzt entnommen wurde.

Nach ersten Ermittlungen war der Radfahrer gegen 20.30 Uhr auf dem Radweg der Luxemburger Straße in Richtung Alt-Hürth unterwegs. Aus bislang ungeklärtem Grund stürzte er beim Überqueren des in Höhe Kiebitzweg gelegenen Bahnübergangs. Durch den Sturz zog er sich die leichten Verletzungen zu.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei dem Verletzten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Radfahrer muss sich jetzt in einem Ermittlungsverfahren verantworten. (he)

