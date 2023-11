Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231106-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bargeld und Wertgegenstände gestohlen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Wochenende in Wohnungen in Brühl und Hürth eingebrochen sind und Wertgegenstände entwendet haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Samstagabend (4. November) bemerkte eine Brühlerin gegen 18 Uhr den Einbruch in ihre Wohnung an der Dresdener Straße. Laut ersten Erkenntnissen hebelten der oder die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck.

Am Freitagabend (3. November) brachen Täter zwischen 17.45 Uhr und 21 Uhr in die Wohnung einer Hürtherin an der Abtstraße ein. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Unbekannten Bargeld.

Polizisten sicherten in beiden Fällen die Spuren an den Tatorten. Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Um sich vor einem Einbruch zu schützen, rät die Polizei Rhein-Erft-Kreis im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" aufmerksam in der Nachbarschaft zu sein und im Verdachtsfall die "110" zu wählen. Auch sicherheitstechnische Einrichtungen können Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung einen guten Schutz bieten. Über konkrete Schutzmaßnahmen informieren Sie unsere Beraterinnen und Berater der Kriminalprävention kostenlos. Sie erreichen sie telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-4848 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de . (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell