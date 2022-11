Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Transporter aufgebrochen/Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Einen in auf einem Parkplatz der Wilhelminenstraße abgestellten Transporter der Marke Mercedes brachen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (08.11.) auf. Die Täter drangen gewaltsam in das Fahrzeug ein und entwendeten ein dort abgelegtes Mobiltelefon sowie eine Digitalkamera.

Hinweise bitte an das Kommissariat 42 der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0.

