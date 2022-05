Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Ilmenau (ots)

Am Sonntag, dem 22. Mai gegen 19.50 Uhr wurde der Polizei Ilmenau ein Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad von der L3004 aus Manebach gemeldet. Eine 24-Jährige fuhr aus Richtung Manebach in Richtung Ilmenau und kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Dabei verletzte sich die Frau schwer, sodass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die L3004 wurde zeitweise voll gesperrt. Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen, die zur genannten Zeit die L3004 im Bereich Manebach befuhren, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0121033/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

