Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zivilfahnder nehmen Trio fest und stellen drei entwendete Roller sicher

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben am Montagabend (07.11.) drei Tatverdächtige im Alter von 15, 15 und 17 Jahren vorläufig festgenommen und drei mutmaßlich gestohlene Roller sichergestellt. Nach Hinweisen zu entwendeten Zweirädern konnten Einsatzkräfte auf dem Gelände der Technischen Universität in der Alexanderstraße zwei Kleinkrafträder der Marke Piaggio feststellen, die offensichtliche Diebstahlsspuren aufwiesen. Als die drei Jungen gegen 18.30 Uhr mit den Rollern wegfahren wollten, erfolgte die Festnahme. Bei der Absuche der Umgebung entdeckten die Fahnder einen weiteren Roller, der ersten Erkenntnissen ebenfalls aus einem Diebstahl stammt. Gegen die drei Festgenommenen erstatteten die Polizisten Strafanzeige. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

