POL-REK: 231105-1: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelec-Fahrer - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagvormittag (04. November) kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K 16 in Kerpen zwischen den Ortslagen Bergerhausen und Dorsfeld.

Ein 89-jähriger Kerpener befuhr mit seinem Pedelec den Wirtschaftsweg, der parallel der K 16 verläuft, aus der Ortslage Dorsfeld kommend in Fahrtrichtung Bergerhausen. Ein 67-jähriger ebenfalls aus Kerpen stammender Fahrzeugführer, befuhr mit seinem Pkw die K 16 in gleicher Fahrtrichtung. Als Beifahrerin befand sich seine 56-jährige Ehefrau mit im Fahrzeug. Als sich der Pkw auf Höhe des Pedelec-Fahrers befand, querte dieser die K 16, um dann seine Fahrt auf dem Wirtschaftsweg fortzusetzten. Im Bereich der Fahrbahn kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall kam der Pedelec-Fahrer zu Fall und verletzte sich, da er keinen Helm trug, am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn schwerverletzt in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für circa 1 ½ Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (mw)

