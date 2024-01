Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Brand eines Carports

Am Sonntag, den 21. Januar 2024, gegen 08.15 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Moorstraße gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet hier ein Carport in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf eine angrenzende Garage über. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Bösel und Garrel, die mit 12 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell