Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Werkzeug

Zwischen Freitag, 19. Januar 2024, 15.00 Uhr, und Montag, 22.01.2024, 07.40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf einen Lagerplatz in der Jümmestraße und entwendeten aus dort abgestellten Containern diverses hochwertiges Werkzeug, u.a. sogenannte Erdraketen, Motorbesen und Schläuche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Molbergen - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Montag, 22. Januar 2024, wurde um 17.15 Uhr auf der Cloppenburger Straße ein 18-jähriger Führer einer Motorcrossmaschine aus Ermke einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem an seiner Maschine kein Kennzeichen angebracht war. Im Zuge der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 18-Jährige die für das Krad erforderliche Fahrerlaubnis nicht besaß. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Lastrup OT Kneheim - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montag, 22. Januar 2024 kam es um 15.20 Uhr auf der Krapendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 22-Jähriger aus Lastrup befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße B213 aus Richtung Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Lastrup. Im Streckenverlauf übersah er den verkehrsbedingt vor ihm haltenden PKW eines 27-Jährigen, ebenfalls aus Lastrup. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 27-Jährigen wiederum auf den vor ihm stehenden PKW eines 36-Jährigen aus Lindern aufgeschoben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 13.000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 17. Januar 2024, wurde gegen 12.10 Uhr Hinter dem Dweracker ein 44-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Gegen den Halter des PKW, einen 65-Jährigen aus Hamburg, wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet, weil er zuließ, dass der 44-Jährige das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Montag, 22. Januar 2024, wurde gegen 11.40 Uhr auf der Kellerhöher Straße ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus Bremen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen dieses Verstoßes aufgefallen war. Der 47-Jährige gab den Beamten gegenüber zunächst auch falsche Personalien an. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 47-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Die Durchführung eines freiwilligen Drogenvortests wurde durch den 47-Jährigen abgelehnt, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Molbergen - erschreckendes Ergebnis durchgeführter Fahrradbeleuchtungskontrollen

Am heutigen Morgen wurden in der Zeit von 07.00 Uhr bis 08.15 Uhr durch die Beamtinnen der Polizeistation Molbergen mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der PI Cloppenburg/Vechta Fahrradbeleuchtungskontrollen im Bereich der Molberger Schulen durchgeführt. Das Ergebnis war sehr erschreckend, denn gerade in dieser dunklen Jahreszeit steigt auch wieder die Gefahr folgenschwerer Radfahrunfälle, bei denen eine der Hauptunfallursachen oft fehlende oder mangelhafte Beleuchtung ist. Insgesamt wurden 37 Fahrräder wegen mangelhafter lichttechnischer Einrichtung beanstandet. Drei Kinder hatten lediglich vergessen, ihre Fahrradbeleuchtung einzuschalten. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhielten den Auftrag, ihr Fahrrad bis spätestens zum Ende dieser Woche mit funktionierendem Licht bei den Beamtinnen der Polizeistation Molbergen vorzustellen. Darüber hinaus wurde ein 15-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Molbergen festgestellt, dessen Scooter nicht haftpflichtversichert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell