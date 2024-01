Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines E-Bike-Displays

Am Samstag, 20. Januar 2024, zwischen 14.20 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße das CUBE-Display vom E-Bike eines 40-Jährigen aus Lohne. Das E-Bike war im Tatzeitraum am Lohner Bahnhof abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach Farbschmierereien an Omnibus

Zwischen Samstag, 20. Januar 2024, 20.00 Uhr, und Sonntag, 21. Januar 2024, 12.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in Wahlde einen Bus mit diversen fußballbezogenen Schriftzügen. Der Bus war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz an der Clemens-August-Klinik abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

Bakum - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Sonntag, 21. Januar 2024, 15.00 Uhr, und Montag, 22. Januar 2024, 07.00 Uhr, kam in der Sütholter Straße zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an einem Audi A6 Avant eines 54-Jährigen aus Bakum. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf der Zuwegung eines dortigen Verbrauchermarktes abgestellt. Unbekannte Täter besprühten den PKW des 54-Jährigen mit fußballbezogenen Schriftzügen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Goldenstedt - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 22. Januar 2024, wurde gegen 18.05 Uhr auf der Altonaer Straße ein 46-jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt festgestellt, für dessen Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 23. Januar 2024, wurde gegen 00.50 Uhr auf der Osloer Straße ein 58-jähriger LKW-Fahrer aus Vechta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen diesen bereits seit Ende Dezember 2023 ein rechtskräftiges Fahrverbot vorlag. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 58-Jährigen, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 22. Januar 2024, wurde gegen 15.10 Uhr auf der Kolpingstraße ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 41-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montag, 22. Januar 2024, kam es um 19.00 Uhr auf der Bakumer Straße zu einem Unfall: Eine 77-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne befuhr die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Bakum. Im Streckenverlauf übersah sie den dortigen Kreisverkehr, überfuhr die Mittelinsel und kam letztlich auf einem Feld neben der Fahrbahn zum Stillstand. Durch den Unfall war das Fahrzeug der 77-Jährigen nicht mehr fahrbereit. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ihre 82-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 20.300 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Montag, 22. Januar 2024, kam es zwischen 22.15 Uhr und 23.45 Uhr auf der Vördener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Neuenkirchen-Vörden befuhr den Fahrradweg entlang der Vördener Straße in Fahrtrichtung Ortseingang. In dieser Situation bog ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW mit Vechtaer Kennzeichen aus einer Seitengasse linksseitig in die Vördener Straße ein. Das Fahrzeug touchierte das Hinterrad des 21-Jährigen, sodass dieser stürzte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell