Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Kelsterbach (ots)

Unfallzeit: Freitag, 13.10.2023, um 23:10 Uhr Unfallort: B43 in Fahrtrichtung Frankfurter Flughafen, Höhe Auffahrt Kelsterbach auf B43

Am Freitag, den 13.10.2023 gegen 23:10 Uhr kam es auf der B43 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 48-jähriger Fahrer fuhr mit seinem schwarzen VW Polo die B43 in Richtung Frankfurt Flughafen entlang. Als er in Höhe der Auffahrt Kelsterbach auf die B43 war, wollte ein weißer BMW, Limousine, auf die B43. Hierbei touchierte er den schwarzen VW Polo an der hinteren rechten Seite. Dadurch kam der VW Polo ins Schleudern, drehte sich und hielt am Seitenstreifen. Der BMW verließ die Unfallstelle ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher bzw. dem weißen BMW machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell