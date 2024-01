Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von alkoholischen Getränken

Im Zeitraum von Montag, 22.01.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 23.01.2024, 10:30 Uhr, begaben sich unbekannter Täter auf den Lagerplatz einer Gastronomie Beim Alten Flugplatz und entwendeten diverse alkoholische Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl aus Kfz

Im Zeitraum von Montag, 22.01.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 23.01.2024, 09:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem verschlossenen Pkw die Geldbörse des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Lohne/Vechta - Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Mittwoch, 24.01.2024, gegen 01:00 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Dinklager Straße. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer meldete die 41-Jährige, da sie in starken Schlangenlinien fuhr. An einer Ampelanlage missachtete sie zudem das Rotlicht und fuhr anschließend auf die Autobahn. Der aufmerksame Verkehrsteilnehmer blieb bis zum Eintreffen der ersten Polizeifahrzeuge hinter der Lohnerin. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Im Rahmen der Blutentnahme im Krankenhaus versuchte die Tatverdächtige einem Polizeibeamten zu schlagen. Dieser konnte den Schlag jedoch abwehren. Zusätzlich zu dem Verfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss wurde nun ein weiteres Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Lohnerin wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 23.01.2024, gegen 12:15 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Damme mit seinem Kleinkraftrad den Jugendherbergsweg, obwohl er nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 23.01.2024, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Nordenham die Straße Hagstedt, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Dienstag, 23.01.2024, gegen 11:25 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Pkw die Steinfelder Straße, obwohl aufgrund einer baulichen Veränderung die Betriebserlaubnis erloschen war. Gegen ihn wird ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

