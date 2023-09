Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Linienbus - zwei Verletzte

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.09.2023), gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Autofahrer auf der Mundenheimer Straße in Richtung Yorkstraße. Kurz vor der Zweispurigen Einmündung zur Yorkstraße bremste der 49-Jährige ab und wollte vom Rechtsabbiegerstreifen nach links auf ein Grundstück auffahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in gleicher Richtung auf dem Linksabbiegerstreifen fahrenden Linienbusses. Der 52-jährige Busfahrer konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Durch einen Sturz wurden jedoch eine 19-Jährige und ein Säugling verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

