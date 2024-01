Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, 19.01.2024, gegen 12.00 Uhr und Dienstag, 23.01.2024, um 10.00 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter die Sporthalle der Heinrich-von-Oytha-Schule. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Saterland/OT Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23.01.2024, zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten BMW, 640 xDrive, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22.01.2024, zwischen 09.50 Uhr und 10.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten VW, Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 23.01.2024, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Pkw den Kreisel an der Böseler Straße und beabsichtigte nach rechts in die Altenoyther Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 16-jährigen Friesoyther, der mit seinem Pedelec den dortigen Radweg befuhr. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200,00 Euro.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 23.01.2024, gegen 21.15 Uhr, befuhr eine 18-jährige Frau aus Bösel mit ihrem Pkw die Thüler Straße in Richtung Thüle. Vermutlich aufgrund von Aquaplaning geriet sie zunächst mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie gegen einen Stromkasten und einen Leitpfosten und kam anschließend auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand. Die 18-jährige Böselerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden wird auf 5.500,00 Euro geschätzt.

