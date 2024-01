POL-PPWP: Polizeiliche Winter-Bilanz vom Donnerstag

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Gleich zweimal wurde die Polizei in den vergangenen Tagen in die Eckstraße gerufen. Bereits am Samstag stellte ein Anwohner fest, dass er keine Telefonverbindung mehr hatte. Am Dienstag konnte der Grund gefunden werden: Unbekannte Täter hatten am Telefonmast ein Kabel durchgeschnitten. Nachdem die Polizei am Dienstag vor Ort war und die Sachbeschädigung aufgenommen hatte, wurden ...

mehr