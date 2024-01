POL-PPWP: Steinwurf beschädigt Fassade

Kaiserslautern (ots) - Der Polizei wurde am Mittwochvormittag ein randalierender Mann in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell gemeldet. Laut Angaben von Augenzeugen, habe der Randalierer zunächst zwei Personen vor einem Ladengeschäft angepöbelt. Im Anschluss spuckte er von der Galerie im ersten Stock ins Erdgeschoss. Getroffen wurde aber hierbei niemand. Die Beamten trafen den 30-Jährige an und kontrollierten ihn. ...

