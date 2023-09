Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Polizei sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

Gevelsberg (ots)

Am 14.09.2023 kam es gegen 21:40 Uhr auf der Brunnenstraße in Gevelsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein BMW, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand. Es liegen Hinweise vor, dass ein dunkler Kleinwagen die linke Fahrzeugseite des BMW beschädigt hat. Die Schadenshöhe am BMW wird auf einen unteren fünfstelligen Wert geschätzt.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise zum Unfall machen oder wem ist zur Tatzeit ein dunkler Kleinwagen mit einem frischen Unfallschaden im Frontbereich aufgefallen ?

Zeugen können sich von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr unter der Rufnummer 02335-9166 8308 oder 02335-9166 8310 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell