Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 18.099.2023, gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 38-jährige Schwelmerin mit ihrem Seat die Barmer Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße. In Höhe einer Tankstelle beabsichtigte sie nach links auf das Tankstellengelände abzubiegen. Diesen Abbiegevorgang übersah ein 42-jähriger Ennepetaler und fuhr mit seinem VW auf den Seat auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Schwelmerin leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

