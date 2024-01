POL-PPWP: Auto beschädigt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) - Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Mittwochabend in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger hatte den Supermarkt betreten und eine 55-jährige Verkäuferin mit einem Vorwand in die Gänge zwischen die Verkaufsregale gelockt. Dort griff er in ihre Westentasche und stahl Bargeld sowie Handy. Anschließend stieß er die Frau zu Boden und flüchtete aus dem ...

